Ankara'da ilköğretim öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) okul kantininden aldığı şırınga çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisi hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle ikinci kez açılan davaya devam edildi.
Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak görev yapan sanık Fatma Şahin ve Koray Hozantaş, sanık avukatları ve tanıklar salonda hazır bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre, Olay sonrası ilk olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında 'taksirle ölüme neden olma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istemişti.