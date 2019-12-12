Öldüren tehlike: Şırıngalı çikolata nedir?

Son günlerde şırıngalı çikolata nedeniyle yaşanan ölüm haberleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Dün Ankara'da okul kantininden aldığı şırınga çikolatayı yerken fenalaşarak hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal gözyaşları içerisinde toprağa verilirken, Mert'in şırıngalı çikolata yüzünden ölen ilk çocuk olmadığı ortaya çıktı.

Diyarbakır'da 25 Kasım'da okul yakınındaki bir marketten şırınga çikolata satın alan 7 yaşındaki Umut Bilgi'nin çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda verdiği 9 günlük yaşam savaşını 5 Aralık'ta kaybederek hayata veda ettiği öğrenildi.



*Çocukların ilgisini çeşitli çizgi film karakterleriyle çekiyorlar

ÖLÜM SAÇAN ŞIRINGA ÇİKOLATA NEDİR?

Özellikle çocukların ilgisini çekmek için şırınga şeklindeki bir tüpün içerisine doldurulan sıvı çikolatadır. Çeşitli markalar tarafından üretilen ve üzerlerine çeşitli çizgi film karakterleri basılarak çocukların daha çok ilgisini çekmeyi amaçlayarak satılan ürün, okul kantinine varana kadar birçok market ve bakkalda satışa sunuluyor.

FİRMA AÇIKLAMA YAPMADI

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne de tıpkı Diyarbakır'daki Umut Bilgi olayındaki gibi çikolatanın kapağının neden olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili olarak çikolatanın üreticisi firma yetkilileri açıklama yapmaktan kaçınarak konuşmayacaklarını belirtti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan ölüm haberlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Şırınga şeklindeki çikolata da okul kantinlerinden toplanarak satışı yasaklandı.

OKUL KANTİNİNDE SATIŞI YASAK ÜRÜNLER ARASINDA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce hazırlanan "okul kantininde satışı yasak ürünler" listesinde tüm çikolata ürünlerinin yasak olduğu belirtilmişti. Çocukların sağlığını koruma amacıyla hazırlanan bu listenin önemi yaşanan acı olayların ardından bir kez daha ortaya çıktı.

İşte satışı yasak olan ürünler

-Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi,

-Kızartmalar,

-Cipsler,

-Tüm çikolata türleri, gofretler,

-Tüm şeker ve şekerleme türleri,

-Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar,

-Hamurlu, şerbetli tatlılar,

-Tatlandırıcı içeren

KAMUOYUNDA BÜYÜK TEPKİ: YASAKLANSIN

Vatandaşlar da ölüm haberlerinin ardından bu ürünün satışının yasaklanmasıyla ilgili yetkilileri göreve davet etti. Bu tarz ürünlerin satışından önce ilgili kurumlar tarafından denetleme yapılmasını isteyen vatandaşlar, ihmal iddialarının da araştırılmasını istedi.







SATIŞI SÜRÜYOR

Okul kantinlerinden toplatılan ürünün satışının hala bazı market ve bakkallarda sürdüğü öğrenildi. Ayrıca internet üzerinden de birçok sitede bu ürünün satışı devam ettiği görüldü.

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