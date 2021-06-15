Önceki gün de Marmaris Kumlubük mevkiine, Devlet Hava Meydanları'na bildirdiğimiz koordinatlar çerçevesinde iniş yaptık. Sivil havacılık mevzuatı gereği pilot sorumluluğunda emniyeti sağladığınız her yere iniş yapabilirsiniz. Biz uçuş planını ZZZZ diye dolduruyoruz, yani bilinmez yere iniş olarak, dolayısıyla da bir miktar sağına ya da soluna iniş yapmamızda sakınca olmadığı halde biz tam bildirdiğimiz koordinatlara, plaja iniş yaptık.