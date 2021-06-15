Önceki gün Muğla Marmaris Kumlubük Koyu'na bir helikopterin inmesi özellikle sosyal medya büyük yankı bulmuştu. Helikopterin otelin yanındaki yat kulübüne müşteri getirdiği belirtilmişti.
Helikopteri kullanan VAV Teknoloji'nin sahibi Temel Akçay, Hürriyet'e şunları söyledi:
"BİLDİRDİĞİMİZ KOORDİNATLAR ÇERÇEVESİNDE İNİŞ YAPTIK"
"Biz havacılık aşığı bir aileyiz. Ben ve kardeşim Tamer Akçay, Türkiye'nin 6 sivil helikopter pilotlarından ikisiyiz. Eşim Nilüfer Akçay, Türkiye'nin ikinci kadın ultra light uçak pilotu. Kızım da 17 yaşında, Türkiye'nin en genç bayan ultra light uçak pilotu eğitimini alıyor, 18 yaşında lisansını alacak.
Önceki gün de Marmaris Kumlubük mevkiine, Devlet Hava Meydanları'na bildirdiğimiz koordinatlar çerçevesinde iniş yaptık. Sivil havacılık mevzuatı gereği pilot sorumluluğunda emniyeti sağladığınız her yere iniş yapabilirsiniz. Biz uçuş planını ZZZZ diye dolduruyoruz, yani bilinmez yere iniş olarak, dolayısıyla da bir miktar sağına ya da soluna iniş yapmamızda sakınca olmadığı halde biz tam bildirdiğimiz koordinatlara, plaja iniş yaptık.