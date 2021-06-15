Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.06.2021 09:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2021 10:02
    ABONE OL

    Koyu'na inen helikopter pilotu konuştu

    Geçtiğimiz gün 'nda plaja inen helikopter büyük tartışma yaratmıştı. ise pilotla iligli inceleme başlatıldığını duyurmuştu. O helikopterin pilotu aynı zamanda ’nin sahibi , tam bildirdikleri koordinatlara indiklerini söyledi.

    O helikopterin pilotu konuştu

    Önceki gün Muğla Marmaris Kumlubük Koyu'na bir helikopterin inmesi özellikle sosyal medya büyük yankı bulmuştu. Helikopterin otelin yanındaki yat kulübüne müşteri getirdiği belirtilmişti.

    Helikopteri kullanan VAV Teknoloji'nin sahibi Temel Akçay, Hürriyet'e şunları söyledi:

    "BİLDİRDİĞİMİZ KOORDİNATLAR ÇERÇEVESİNDE İNİŞ YAPTIK"
    "Biz havacılık aşığı bir aileyiz. Ben ve kardeşim Tamer Akçay, Türkiye'nin 6 sivil helikopter pilotlarından ikisiyiz. Eşim Nilüfer Akçay, Türkiye'nin ikinci kadın ultra light uçak pilotu. Kızım da 17 yaşında, Türkiye'nin en genç bayan ultra light uçak pilotu eğitimini alıyor, 18 yaşında lisansını alacak.

    Önceki gün de Marmaris Kumlubük mevkiine, Devlet Hava Meydanları'na bildirdiğimiz koordinatlar çerçevesinde iniş yaptık. Sivil havacılık mevzuatı gereği pilot sorumluluğunda emniyeti sağladığınız her yere iniş yapabilirsiniz. Biz uçuş planını ZZZZ diye dolduruyoruz, yani bilinmez yere iniş olarak, dolayısıyla da bir miktar sağına ya da soluna iniş yapmamızda sakınca olmadığı halde biz tam bildirdiğimiz koordinatlara, plaja iniş yaptık.

        "ARABA FİYATINA SATIN ALINABİLİR"
        Amerika'da, dünyanın birçok yerinde helikopterler hayvan gütmek, evden işe, çiftliğe, yazlığa gitmek için yaygın olarak kullanılır. Türkiye'de sadece holding patronlarının alabileceği sanılır ama fiyatı 300 ila 600 bin dolar bedelle, araba fiyatına satın alınabilir.

        Yakıtı da güçlü bir arabanın tükettiği benzinden çok daha az maliyetli. Örneğin Menderes Havaalanı'na helikopter park etmenin günlük fiyatı 15 TL'dir. Ultra light uçakların fiyatı da 50 bin ila 100 bin dolar arasındadır.

        "TEKNEYE KAHVALTI YAPMAYA GİTMİŞTİK"
        Biz amatör havacılığı sevdirmek amacıyla kurduğumuz İzmirli iki dernek olarak bu tür geziler organize ediyoruz. Ama o gün oraya Pilot Tuna Kaptan'ın teknesinde kahvaltı yapmaya gitmiştik.

            "TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALDIK"
            Bir gün öncesinden de pilot arkadaşımız tüm güvenlik önlemlerini aldı. İnilecek alan helikopterin önü ve arkasında 20 metre mesafede mânia olmayacak, insan olmayacak.

            Sabahtan Turunç Jandarması'na haber verdik. Yerdeki pilot yardımıyla da iniş yaptık. Otelde de yangın söndürme tüpü hazır bulunduruldu."
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            O helikopterin pilotu konuştu
            Haberler Yaşam Marmaris Kumlubük Koyu'na inen helikopter pilotu konuştu