SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce, Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te, bir plaja helikopter inmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya sayfalarında 'Plaja İniş Gerçekleştirildi' olarak duyurulan olaya ilişkin olarak; bahse konu hava aracının uçuş planına iniş noktası olarak '364400N-0281600E' olarak belirtildiği, ancak Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede söz konusu koordinatın plaj bölgesine yaklaşık olarak 5 NM (9.5 km) mesafede bulunduğu tespit edilmiştir.