Evli erkek arkadaşından ayrılmak isteyince müstehcen görüntüleriyle tehdit edildi

Kepez ilçesinde yaşayan S.B., bir süre birlikte olduğu T.A.'nın evli olduğunu öğrenince ayrılma kararı aldı. S.B., geçen ay kendisini telefonla arayan kimliği belirsiz kişinin, T.A. ile özel görüntülerinin elinde olduğunu belirterek, 10 bin TL istediğini söyledi.