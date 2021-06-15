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    • Yaşam
    • 15.06.2021 11:26
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    • 15.06.2021 11:37
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    Evli erkek arkadaşından ayrılmak isteyince müstehcen görüntüleriyle tehdit edildi

    'da S.B. (25), evli olduğunu öğrenince ayrıldığı erkek arkadaşıyla özel görüntülerinin elinde olduğunu belirterek, kendisinden para isteyen kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. S.B., "Benden 10 bin TL istiyor. Vermediğim takdirde görüntüleri herkese izleteceğini, beni de öldüreceğini söylüyor" dedi. S.B. başına bir şey gelmesinden korktuğu için yardım talebinde bulundu.

    DHA
    Müstehcen görüntüyle şantaj

    Kepez ilçesinde yaşayan S.B., bir süre birlikte olduğu T.A.'nın evli olduğunu öğrenince ayrılma kararı aldı. S.B., geçen ay kendisini telefonla arayan kimliği belirsiz kişinin, T.A. ile özel görüntülerinin elinde olduğunu belirterek, 10 bin TL istediğini söyledi.

    S.B., aynı kişi tarafından parayı vermediği takdirde özel görüntülerinin yayılacağına dair tehdit edildiğini belitti.

    Aranmalar sistematik olarak devam edince polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen S.B., 1 aydır her gün defalarca arandığını, artık dayanacak gücünün kalmadığını belirtti. S.B., "Eski erkek arkadaşımla birlikteliğimde, onun tarafından çekilen 1 dakikalık görüntü vardı.

        Beni arayan kişi anlatıyor. Benden 10 bin TL istiyor. Onun tehditleri yüzünden işimi de kaybettim.

        Aramaya devam ediyor. Bu kişi üzerimde ne olduğuna, yanımda kimin olduğuna kadar biliyor.

        Psikolojim bozuldu. Beni tehdit ediyor.

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            Haberler Yaşam Evli erkek arkadaşından ayrılmak isteyince müstehcen görüntüleriyle tehdit edildi