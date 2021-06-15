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    • 15.06.2021 12:26
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'u sağanak vurdu! Alt geçitte can pazarı: Yüzerek kurtuldular

    İstanbul'un bazı kesimlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok ilçede alt geçitleri su bastı, araçlar mahsur kaldı. Bayrampaşa'da su ile dolan alt geçitte mahsur kalan 2 sürücü yüzerek bulundukları yerden kurtuldu. Öte yandan Meteorolojiden yapılan son uyarıda, "16.06.2021 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul'da kuvvetli sağanak!

    İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kentte birçok nokta su baskınları yaşandı.

    BAYRAMPAŞA'DA BİR ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ
    İstanbul Bayrampaşa'da alt geçitte araç mahsur kaldı. Mahsur kalan 2 sürücü alt geçitten yüzerek kurtuldu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da kuvvetli yağmur başladı.

    Yağmur özellikle Avrupa yakasında etkili oluyor.

    Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.




    Esenyurt, Fatih, Kağıthane ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede aniden etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.



    EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR


    Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı. Bayrampaşa'da bulunan alt geçidi su bastı. Buradan geçmek isteyen otomobil suya gömüldü. Aynı manzaralar Topkapı'da da oluştu.

    Alt geçitleri su bastı, araçlar mahsur kaldı. İhbar üzerine su basan noktalara ekipler sevk edildi. Ekipler, su tahliyesi için çalışmalara başladı.Sağanak yağış nedeniyle araçlar geri geri çıkmak durumunda kaldı.

    METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI GELDİ
    Meteoroloji'nin yeni uyarısında "16.06.2021 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    İstanbul ve birçok il için kritik uyarı! Kuvvetli geliyor

    RÜZGAR
    Batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Avrupa yakası başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Trabzon, Rize'nin iç kesimleri ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 30°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BAYBURT °C, 29°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu

            SAMSUN °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            IĞDIR °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            DİYARBAKIR °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'u sağanak vurdu! Alt geçitte can pazarı: Yüzerek kurtuldular