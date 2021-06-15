HAVA DURUMU | Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'u sağanak vurdu! Alt geçitte can pazarı: Yüzerek kurtuldular

İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kentte birçok nokta su baskınları yaşandı.
BAYRAMPAŞA'DA BİR ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ
İstanbul Bayrampaşa'da alt geçitte araç mahsur kaldı. Mahsur kalan 2 sürücü alt geçitten yüzerek kurtuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da kuvvetli yağmur başladı.
Yağmur özellikle Avrupa yakasında etkili oluyor.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.
Esenyurt, Fatih, Kağıthane ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede aniden etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı. Bayrampaşa'da bulunan alt geçidi su bastı. Buradan geçmek isteyen otomobil suya gömüldü. Aynı manzaralar Topkapı'da da oluştu.
Alt geçitleri su bastı, araçlar mahsur kaldı. İhbar üzerine su basan noktalara ekipler sevk edildi. Ekipler, su tahliyesi için çalışmalara başladı.Sağanak yağış nedeniyle araçlar geri geri çıkmak durumunda kaldı.
METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI GELDİ
Meteoroloji'nin yeni uyarısında "16.06.2021 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.