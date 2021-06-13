Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Deniz Kaplumbağalarını İzleme Projesi" sonuç verdi. Patara, Belek, Göksu ve İztuzu kumsallarından cip takılarak denize bırakılan 8 kaplumbağadan birisi olan Likya'nın da 296 günlük yolculuk sonunda Tunus'a kıyılarına ulaştığı belirlendi. Bu izleme, kaplumbağaların, üreme dönemi dışındaki zamanlarda hangi alanları, ülkeleri ziyaret ettikleri ve o alanların korunması açısından önem taşıyor. Elde edilen bulgulara göre, izlenen 8 deniz kaplumbağasının 6'sının Türkiye kara sularını yuvalama dönemi sonrasında, beslenme ve muhtemel kışlama alanı olarak kullandıkları belirlendi.
Uydu cihazlı kaplumbağalardan 25-30 yaşlarındaki Likya'nın 296 günde 3 bin 84 kilometre ile en fazla yolu kat ettiği belirlendi. Verileri incelenen kaplumbağaların 50 metreden daha sığ ve ağırlıklı olarak 20 metrenin altındaki alanları tercih ettiği görüldü.
TUBA KORFU AÇIKLARINDA
İZTUZU sahilinden 28 Ağustos 2019'da denize bırakılan 25-30 yaşındaki Tuba, denizde sürekli yer değiştiriyor. Bu sürede yaklaşık 10 bin kilometre yol kat eden Kaplumbağa Tuba, şu anda İyon Denizi Korfu Adası açıklarında geziniyor.
Uydu cihazlı kaplumbağalardan 25-30 yaşlarındaki Likya'nın 296 günde 3 bin 84 kilometre ile en fazla yolu kat ettiği belirlendi. Verileri incelenen kaplumbağaların 50 metreden daha sığ ve ağırlıklı olarak 20 metrenin altındaki alanları tercih ettiği görüldü.
TUBA KORFU AÇIKLARINDA
İZTUZU sahilinden 28 Ağustos 2019'da denize bırakılan 25-30 yaşındaki Tuba, denizde sürekli yer değiştiriyor. Bu sürede yaklaşık 10 bin kilometre yol kat eden Kaplumbağa Tuba, şu anda İyon Denizi Korfu Adası açıklarında geziniyor.