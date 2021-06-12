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    • Yaşam
    • 13.06.2021 01:58
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    • 13.06.2021 01:58
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    Kavga ettiği eşine kızdı, benzin dökerek i ateşe vermeye çalıştı

    ’nın ilçesinde eşiyle kavga eden bir kişi benzin dökerek i yakmaya kalktı. Başka bir evi daha yakacağı tehdidinde bulunduktan sonra olay yerinden ayrılan öfkeli kocanın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Haberin detayları...

    İHA
    Kavga ettiği eşine kızdı, evi yakmaya çalıştı

    Olay 'nın ilçesine bağlı 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşiyle kavga eden Aygün Ş., zemin kattaki in penceresinden içeri benzin dökerek yakmaya çalıştı. Durumu gören çevredeki yangına ilk yi yaparken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile polis ekiplerine de haber verdi.

    Kısa sürede yangının çıktığı eve gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

    Bu sırada evi yakan Aygün Ş., başka bir evi de yakacağı tehdidinde bulunarak olay yerinden ayrıldı. Gideceğini söylediği adres önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri Aygün Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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    Teşekkürler Halise teyze
    Haberler Yaşam Kavga ettiği eşine kızdı, benzin dökerek evi ateşe vermeye çalıştı