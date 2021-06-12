Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız ve Basın, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Talihsiz öğretmenler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.