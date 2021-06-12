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    • Yaşam
    • 13.06.2021 00:55
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    • 13.06.2021 01:40
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    'de acı olay! 2 öğretmen araba çarpması sonucu hayatını kaybetti

    Son dakika haberleri... ’in ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğretmen hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

    İHA
    Öğretmenlerin acı sonu!

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğretmen araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.

    Olay, Nusaybin ilçe merkezi Mardin Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın'a (28) yoldan geçen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

    Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız ve Basın, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR
    Talihsiz öğretmenler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İlçe merkezindeki Nusaybin Oğuzhan İlkokulunda öğretmen oldukları öğrenilen Yıldız ve Basın'ın kaza yaptıkları haberini alan aileleri ile eğitim camiası hastaneye akın etti.
        Teşekkürler Halise teyze
        Haberler Yaşam Mardin'de acı olay! 2 öğretmen araba çarpması sonucu hayatını kaybetti