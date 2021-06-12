Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.06.2021 17:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2021 18:09
    ABONE OL

    'da zor anlar... 'yi su bastı

    'da etkili olan şiddetli dolu ve yağış nedeniyle ’de bulunan ’yi su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    AJANSLAR
    İstanbul Kuyumcukent AVM'yi su bastı

    'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yaptığı uyarının ardından beklenen ve dolu, Avcılar, ve Küçükçekmece civarında etkili oldu.

    Vatandaşlar yağış ve solu nedeniyle zor anlar yaşarken, Bahçelievler'de bulunan 'yi su bastı.

    AVM'nin fabrika ve atölyelerinin bulunduğu kısımda yer alan açık otopark ve çöp konteynerlerinin tutulduğu kapalı alanı suyla doldu.

    Alışveriş merkezi görevlileri ellerine aldıkları kürek ve sopalarla tıkanan rögarları açmaya çalıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Caner Umut Meraş'ın eleştirildiği tweeti beğendi
    Haberler Yaşam İstanbul'da zor anlar... Kuyumcukent AVM'yi su bastı