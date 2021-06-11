İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Haliç'in temizleme çalışmalarında ihmalkâr davrandığı ortaya çıktı. İSKİ'nin hazırladığı Faaliyet Raporu'na göre Haliç'te her yıl 50 bin ton çamur taraması yapmayı planlayan İBB, bu yıl yalnızca 4 bin ton çamur çıkardı.
CHP'Lİ İBB'NİN BAŞARISIZLIK TABLOSU
Elde edilen verilerde İBB'nin Haliç dip çamuru taramasında sadece %8,42'lik başarı gösterdiği anlaşıldı.
Sabah'ın haberine göre, faaliyet raporunda yer alan açıklamada ise, 'Tesis kurulumunda yaşanan bazı teknik aksaklıklar ve yapım işine verilen süre uzatımından dolayı hedeflenen çamur miktarının gerisinde kalınmıştır' ifadelerinin kullanıldığı görüldü.