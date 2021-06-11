Van Gürpınar'da M.Ö. 764-734 yıllarında Urartu döneminde yapılan Çavuştepe Kalesi'nde 58 yıldır bekçilik yapan ilkokul Mehmet Kuşman (81), dünyada Urartuca bilen 12, Türkiye'de ise yedi kişiden biri olarak kayıtlara geçti.
Ayrıca dünyada Urartuca yazabilen tek kişi olan Kuşman, bekçilikten ve Urartuca figürler ve yazıları taşlara çizip sattığı takılarla 11 çocuğunu da okuttu.
Bunlardan 8'i üniversite, 3'ü ise lise mezunu. Bir kızı 2 üniversite bitirdi. Bir oğlu ve bir kızı, Hollanda'da kurdukları şirketlerini yönetiyor. İkisi öğretmen, biri de devlet memuru oldu.