Yine devlet memuru olan diğer oğlu ise babasının izinden gidip, Urartuca da öğrendi. Çocuklarının başarısından gurur duyan Kuşman, "En başından, bir baba olarak ne olursa olsun çocuklarımı okutmaya karar verdim. Bunca yıl hep çocuklarımın geleceği ve ölmek üzere olan bir dil için çalışıp çabaladım. Hayatım boyunca, bir kez olsun pikniğe dahi gidemedim" dedi.