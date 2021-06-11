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    lı Mehmet Dede, ’na ait kalede 58 yıl önce bekçi oldu: ca'yı okuyup yazan kişi olmayı başardı

    lı Mehmet Dede, ’na ait kalede 58 yıl önce bekçi olarak işe başladı. İlkokul mezunu olmasına rağmen ca’yı okuyup yazan kişi olmayı başardı. Mehmet Kuşman, dünyada Urartuca bilen 12, 'de ise yedi kişiden biri olarak kayıtlara geçti.

    Meral Yıldız
    Uygarlığın bekçisi

    Van Gürpınar'da M.Ö. 764-734 yıllarında Urartu döneminde yapılan Çavuştepe Kalesi'nde 58 yıldır bekçilik yapan ilkokul Mehmet Kuşman (81), dünyada Urartuca bilen 12, Türkiye'de ise yedi kişiden biri olarak kayıtlara geçti.

    Ayrıca dünyada Urartuca yazabilen tek kişi olan Kuşman, bekçilikten ve Urartuca figürler ve yazıları taşlara çizip sattığı takılarla 11 çocuğunu da okuttu.

    Bunlardan 8'i üniversite, 3'ü ise lise mezunu. Bir kızı 2 üniversite bitirdi. Bir oğlu ve bir kızı, Hollanda'da kurdukları şirketlerini yönetiyor. İkisi öğretmen, biri de devlet memuru oldu.

        Yine devlet memuru olan diğer oğlu ise babasının izinden gidip, Urartuca da öğrendi. Çocuklarının başarısından gurur duyan Kuşman, "En başından, bir baba olarak ne olursa olsun çocuklarımı okutmaya karar verdim. Bunca yıl hep çocuklarımın geleceği ve ölmek üzere olan bir dil için çalışıp çabaladım. Hayatım boyunca, bir kez olsun pikniğe dahi gidemedim" dedi.

        BAŞKENT VAN
        URARTULAR:         Başkenti Tuşpa (Van) olan tarihi krallık. Urartu Devleti en güçlü döneminde (MÖ 8.-7. yüzyıl), günümüzdeki Doğu Anadolu Bölgesi, Kuzeybatı İran, Irak'ın küçük bir bölümü ile kuzeyde Aras Vadisi'ne egemendi.

        Urartu Kralı 2. Rusa tarafından yaptırılan Ayanis Kalesi ve 2 bin 700 yıllık Haldi Tapınağı, taşları yeniden yerine yerleştirilerek eski görkemine kavuşturuluyor.
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        Haberler Yaşam Vanlı Mehmet Dede, Urartu Uygarlığı’na ait kalede 58 yıl önce bekçi oldu: Urartuca'yı okuyup yazan kişi olmayı başardı