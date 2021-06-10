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    • Yaşam
    • 11.06.2021 00:39
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    • 11.06.2021 00:42
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    'da iki sevgili evlerinde tabancayla vuruldu!

    Son dakika haberleri... 'da iki sevgili, arkadaşları tarafından tabancayla vuruldu. Olayda kadın yaralanırken erkek arkadaşı hayatını kaybetti. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    İHA
    Adana'da sevgililer vuruldu!

    'da iki sevgili arkadaşları tarafından tabancayla evlerinde vuruldu.

    İddiaya göre, . ve sevgilisi evde oturdukları sırada arkadaşları olduğu iddia edilen M.Ş. eve geldi. M.Ş. eve geldikten kısa bir süre sonra Sabahat Ö. ve İsmet Yiğit ile tartışmaya başladı.

    TABANCAYLA VURDU
    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. M.Ş. yanında bulundurduğu tabanca ile İsmet Yiğit ve Sabahat Ö.'yü yaraladıktan sonra kaçtı.

    Apartmanda bulunan vatandaşlar silah sesi üzerine olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
    Olay mahalleline gelen sağlık ekipleri İsmet Yiğit'in öldüğü belirlen yaralı Sabahat Ö.'yü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olay yerinde incelemesini bitirdikten sonra İsmet Yiğit'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis ekipleri, M.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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