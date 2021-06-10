Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.06.2021 01:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2021 01:54
    ABONE OL

    'de hafriyat kamyonu devrildi! 1 yaralı

    Son dakika haberi... 'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu - yol ayrımında devrildi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kazada, yol yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. İşte haberin detayları...

    Kağıthaneyi kilitleyen kaza!

    Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu Hasdal-Kemerburgaz yol ayrımında devrildi.

    Kaza, saat 23.00 sıralarında Tem Otoyolu Hasdal-Kemerburgaz yol ayrımında yaşandı.

    Erdinç Seyrekbasan'ın kullandığı hafriyat yüklü 34 ZA 9446 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

    SÜRÜCÜ SIKIŞTI
    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şoför mahallinde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Seyrekbasan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    YOL TRAFİĞE KAPANDI
    Kazanın nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yol, daha sonra hafriyat kamyonunun kaldırılması için tamamen trafiğe kapatıldı.

        Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu kamyon yoldan kaldırıldı.

        Kamyonun kaldırılmasının sonrası ulaşım normale döndü.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
        Haberler Yaşam İstanbul Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! 1 yaralı