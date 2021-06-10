Erdinç Seyrekbasan'ın kullandığı hafriyat yüklü 34 ZA 9446 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

SÜRÜCÜ SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şoför mahallinde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.