Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.06.2021 09:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2021 09:58
    ABONE OL

    'da defineciler 3 bin rakımdaki mağarayı tahrip etti

    Yüzüncü Yıl Üniversitesi () adına Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında ilçesinde başlatılan arkeolojik yüzey araştırmasında 3 rakımdaki mağarada definecilerin tahrip ettiği alanlarla karşılaştılar.

    İHA
    Define için 3 bin rakımda bunu yaptılar

    , 'nün izinleriyle 'ın ilçesi, "Van İli Gürpınar İlçesi Arkeolojik Yüzey Araştırması" Bakanlığımız ve adına Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında arkeolojik yüzey araştırması başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında Gürpınar ilçesine bağlı Yedisalkım (Put) Mahallesi'nde 3 rakımımda bulunan mağaralardaki kaya resimleri incelemeye giden heyet, kaçak define avcıların tahribatı ile karşılaştılar.

    Mağaranın kaçak defineciler tarafından kazılmasının büyük üzüntü verici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çavuşoğlu, "Bu çok üzücü. Gerçekten definecilerin burada herhangi bir şekilde altın bulma ihtimalleri yok. Ama birilerinin maalesef söylemesi ya da işte orada 'altın vardır' gibisinden ifadelerin insanları buraya taşıyor. Üzücü birşey. Çünkü bunlar bizim taşınmaz kültür mirası içerisinde çok önemli unsurlar. Bunların bizim yeni bir belgeleme ile birlikte turizme kazandırılması çünkü bu dünya literatüründe biliniyor. Bunları bizim mutlaka korumamız lazım. Köylülerimiz sağ olsun yani koruduklarını bize söylediler ama dışarıdan geldikleri için hani bunu da engellemek biraz zor" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    'Devleti yıkmalıyız' diyen Ahmet Şık'a sahip çıktı
    Haberler Yaşam Van Gürpınar'da defineciler 3 bin rakımdaki mağarayı tahrip etti