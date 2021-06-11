Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gebze-Şekerpınar Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayhan A. (40) idaresindeki 41 YR 708 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün hızlı gitmesi ve dönüş yapamaması sonucu köprünün bariyerlerine çarptı. TEM Otoyolu'na düşmekten son anda kurtulan tır, köprü üzerinde asılı kaldı.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, tırın asılı kaldığı yerden düşme ihtimaline karşı TEM Otoyolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, tır içinde mahsur kalan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı.
Merdivenli araçla tırın olduğu yere çıkan itfaiye ekipleri, tırın kapısını açarak içeride bulunan sürücüyü çıkardı. İtfaiye sepetiyle aşağıya indirilen sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.