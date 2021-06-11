Doğu Karadeniz'de yük ve insan taşımada kullanılan gecekondu teleferikler (varangel) 10 yılda 18 kişinin ölümüne neden oldu
Doğu Karadeniz'de yük taşımada kullanılan, bölgede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiklerin sayısı, her geçen gün artıyor. Çelik tel ve motor aksamdan oluşan, vadilerin arasına hiçbir mühendislik hesabı olmadan gelişigüzel kurulan teleferikler, ölümlü ve yaralamalı kazalara davetiye çıkarıyor. Bölgede son 10 yılda 18 kişi varangel kazaları nedeniyle hayatını kaybetti.
Doğu Karadeniz'de yük taşımada kullanılan, bölgede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiklerin sayısı, her geçen gün artıyor. Çelik tel ve motor aksamdan oluşan, vadilerin arasına hiçbir mühendislik hesabı olmadan gelişigüzel kurulan teleferikler, ölümlü ve yaralamalı kazalara davetiye çıkarıyor.
Bölgede son 10 yılda 18 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı teleferiklerin standarda kavuşturulması isteniyor. Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, "Malzemeleri temin edenler, proje olmadan, mühendise ihtiyaç duymadan teleferiklerini gerek duydukları yere yapıyorlar; bu çok tehlikeli" dedi.
Çelik tel ve motor aksamdan oluşan, vadilerin arasına mühendislik hesabı olmadan gelişigüzel kurulan teleferikler, ölümlü ve yaralamalı kazalara davetiye çıkarıyor. Bölgede son 10 yılda 18 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı teleferiklerin standardının belirlenmesi isteniyor. Sayıları 15 bini aşan teleferiklerin bazıları ise insan taşımada kullanılıyor.
'BİLİMSEL DAYANAĞI YOK'
Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, çayın yoğun olduğu Doğu Karadeniz'de 15 bine yakın ilkel teleferik olduğunu belirterek, "Bölgenin coğrafyasının engebeli olması dolayısıyla çok dik yamaçlardaki bahçelerden çaylar bu teleferikler vasıtasıyla araba yoluna çıkarılıyor.