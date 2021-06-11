Doğu Karadeniz'de yük ve insan taşımada kullanılan gecekondu teleferikler (varangel) 10 yılda 18 kişinin ölümüne neden oldu

'BİLİMSEL DAYANAĞI YOK'

Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, çayın yoğun olduğu Doğu Karadeniz'de 15 bine yakın ilkel teleferik olduğunu belirterek, "Bölgenin coğrafyasının engebeli olması dolayısıyla çok dik yamaçlardaki bahçelerden çaylar bu teleferikler vasıtasıyla araba yoluna çıkarılıyor.