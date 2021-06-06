Ankara'da dünyaya gelen Hacı Veli Olga artık rahat rahat nefes alıyor (Yaşam haberleri)

Ankara'da dünyaya gelen Hacı Veli Olga'ya göğüs kafesinin gelişmemesine bağlı olarak "Jeune sendromu" teşhisi konuldu. Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zafer Dökümcü, 1.5 yaşındaki bebeğe 10 ay arayla iki kez ameliyat yaptı. Dökümcü operasyonları, "Bebeğin kaburgaları özel bir yöntemle kesilerek buralara platin koyduk. Bu sayede göğüs kafesi genişledi. Solunum için ihtiyaç duyulan makinadan kurtuldu" diye anlattı. Anne Tuğba Nur Olga, "Yavrumuzu ilk defa ameliyattan sonra kucağımıza aldık. Artık bizimle oynuyor. Artık ona bir şey olacak korkusu yaşamıyorum. Bebeğimi öpüp koklamak çok güzel bir duygu" dedi.