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    Ankara'da dünyaya gelen Hacı Veli Olga artık rahat rahat nefes alıyor (Yaşam haberleri)

    Ankara'da dünyaya gelen Hacı Veli Olga'ya göğüs kafesinin gelişmemesine bağlı olarak "Jeune sendromu" teşhisi konuldu. Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zafer Dökümcü, 1.5 yaşındaki bebeğe 10 ay arayla iki kez ameliyat yaptı.

    Ölüme göğüs gerdi

    Ankara'da dünyaya gelen Hacı Veli Olga'ya göğüs kafesinin gelişmemesine bağlı olarak "Jeune sendromu" teşhisi konuldu. Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zafer Dökümcü, 1.5 yaşındaki bebeğe 10 ay arayla iki kez ameliyat yaptı. Dökümcü operasyonları, "Bebeğin kaburgaları özel bir yöntemle kesilerek buralara platin koyduk. Bu sayede göğüs kafesi genişledi. Solunum için ihtiyaç duyulan makinadan kurtuldu" diye anlattı. Anne Tuğba Nur Olga, "Yavrumuzu ilk defa ameliyattan sonra kucağımıza aldık. Artık bizimle oynuyor. Artık ona bir şey olacak korkusu yaşamıyorum. Bebeğimi öpüp koklamak çok güzel bir duygu" dedi.

    EZEL'İN İSYANI
    İstanbul'da     2019'da iki grup arasında çıkan kavgada fırlatılan makas, Ezel Erdem'in (14) boynuna saplandı. Genç kız, bu yüzden felç kaldı. Makası fırlattığı tespit edilen Ümit Gök hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak sanık ilk duruşmada serbest kaldı. Erdemin ailesinin şikayeti üzerine, 5 Mart 2020'de tekrar tutuklandı. Ancak 12 Ocak 2021'de yeniden bırakıldı. Karara tepki gösteren genç kız, "Her işimi annem yapıyor. Benim hayatımı kararttı. Hapislerde çürümesi gerekirdi. Herkes geziyor, ise evde kapalı kalıyorum" diye ağladı.

    TEMİZ KALPLİ
    İstanbul     Şişli'de gezmeye çıkan gurbetçi Elif Yavuz, içinde bin 500 euro bulunan cüzdanını düşürdü. Şişli Belediyesi temizlik görevlisi Abdullah Akyüz, bulduğu cüzdanı polis merkezine teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı. Yavuz, "İçinde pasaport ve kimliklerim yoktu. Sadece para vardı. Bulunup bana teslim edileceğini hiç düşünmedim. Doğrusu hala temiz kalpli insanlar var" dedi. Akyüz'e teşekkür etti.

        BARAJDA VAHŞET
        İstanbul'da         Maltepe Başıbüyük Barajı'na balık tutmaya giden vatandaşlar yeşillik alanda boğazı kesilmiş bir kadına ait ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Cesedin kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a ait olduğu belirlendi. Ekipler, vahşet ile ilgili operasyon başlattı.

        CANKURTARAN KULÜBESİNİN ALTINDA KALDI
        Antalya'da         Erenkuş Plajı'nda güneşlenen Seyfi Sivri'nin üzerine, rüzgar nedeniyle ahşap cankurtaran kulübesi devrildi. Sivri, cankurtaranlar tarafından kulübenin altından çıkarıldı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sivri'nin hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

        MİNİK ARKEOLOGLAR
        Muğla         bölgesinde devam eden arkeolojik kazılara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evinde kalan çocuklar 'Kültürel Geleceğin Mirasçısı Minik Arkeologlar' projesi kapsamında ziyaret ediyor. Çocuk evinde kalan minikler, Datça'da bulunan 3 bin 400 yıllık köklü bir tarihe sahip Knidos Antik Kenti, Burgaz Ören Yeri ve Emecik Apollon Kutsal alanını ziyaret etti. Yürütülen arkeolojik kazılara yardımcı olan minikler yerel aidiyet duygusunu arttırmak amacıyla arkeolojinin inceliklerini öğrendi.

            YALVARIYORUM
            Antalya             Kemer'e tatil için giden 60 yaşındaki Mustafa Yıldırım, 24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana geçti. Yıldırım'dan bir daha haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine, Yıldırım'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından karadan, havadan ve denizden yürütüldü. Arama çalışmalarının 14. gününde de Mustafa Yıldırım'ın izine rastlanılmadı. Mustafa Yıldırım'ın kız kardeşi İnci Yıldırım, "Yalvarıyorum ağabeyimi bulun. Farklı bölgelerde GSM kayıtlar var. Biri çalmış olabilir, darp edilmiş olabilir. Bir an önce ağabeyime kavuşmak istiyorum" dedi.

            TARLA KÜL OLDU
            Gaziantep'in             İslahiye ilçesinde Mehmet Polat ve İdris Kaya'ya ait buğday tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi tarladakiler yaptı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 2 saatte kontrol altına aldı. Yangında, 200 dönümü daha önce biçilen, 500 dönümlük alanda büyük çapta zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

            18 YILDIR AYNI YERDE
            Türkiye'nin             önemli inanç turizmi merkezlerinden Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'na giden yol üzerinde 18 yıldır kemençe çalarak geçimini sağlayan Necdet Çoban, çok mutlu. Çoban, "Beni dünyanın her yerinden insanlar tanıyor. 18 yılda milyonların tanıdığı olduk. Adam Amerika'dan geliyor resmimi gösteriyor, yıllar önce çekmiş. İnsan mutlu oluyor" dedi.

                ALKOLLÜYÜM ÜFLEMİYORUM
                Bolu'da                 "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, otomobiliyle trafik levhasına çarptıktan sonra yakalandı. Ekipler kazanın ardından hurdaya dönen otomobilin içindeki 2 kişiyi olay yerinden uzaklaşmadan yakaladı. Şoför E.A. alkolmetreyi üflememek için polis ekiplerine dakikalarca direnirken "Alkollüyüm, cihazı üflemiyorum" dedi.

                İNTER MİLAN DİYARBAKIR'DA
                İtalya                 Serie A ekibinden Inter'in, sporcular yetiştirmek için kurduğu Inter Akademi Türkiye'nin ikincisi, Diyarbakır'da açıldı. Yabancı antrenörlerin de gözlem yapacağı akademide, başarılı futbolcular yurt dışı kamplarına götürülecek. Inter Akademi Türkiye Koordinatörü Hüseyin Kılavuz, "Önce insan sonra futbolcu yetiştireceğiz" dedi.

                YILDIZLI PEKİYİ!
                Rize'nin Kalkandere ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Ali Rıza Yıldız araç yolu olmayan evine döşediği 120 metre uzunluğundaki raylı sistem sayesinde elektrikli motorla çalışan vagonla ulaşım sağlıyor. Vagona binen Yıldız, 5 dakika süren yolculukla tepedeki evinden kolayca inip çıkıyor. Bölgede 'varangel' olarak bilinen teleferiklerin elektrikli motoru ile sistemi çalıştıran Yıldız, 5 dakika süren yolculukla evine kolayca inip çıkmaya başladı. Yıldız "Tepeye ev yapmak istedim. 25 yıl önce yol yoktu. Bende Ankara'da yaşadım uzun yıllar. Orada raylı sistemlerle yolculuğum aklıma geldi.

                    DİP TEMİZLİĞİ
                    5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Türkiye'nin birçok yerinde dalgıçlar, denizin diplerini temizledi. Dip temizliği yapan dalgıçlar cam ve plastik şişeler, ayakkabı, scooter, olta, peynir tenekesi, vazo, sabunluk, uzatma kablosu, otomobil kapı kulpu, lastik, gibi yabancı maddeler çıkardı. Dalgıçlar, denizleri kirletenleri ne kadar uyarsalar da bir geri dönüş almadıklarına dikkat çekti. Türkiye'nin sahil bölgelerinde gerçekleşen çalışmalarda yaklaşık 900 ton parçanın denizden çıkartıldığına dikkat çekildi.
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                    Haberler Yaşam Ankara'da dünyaya gelen Hacı Veli Olga artık rahat rahat nefes alıyor (Yaşam haberleri)