Ankara'da dünyaya gelen Hacı Veli Olga artık rahat rahat nefes alıyor (Yaşam haberleri)

Ankara'da dünyaya gelen Hacı Veli Olga'ya göğüs kafesinin gelişmemesine bağlı olarak "Jeune sendromu" teşhisi konuldu. Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zafer Dökümcü, 1.5 yaşındaki bebeğe 10 ay arayla iki kez ameliyat yaptı. Dökümcü operasyonları, "Bebeğin kaburgaları özel bir yöntemle kesilerek buralara platin koyduk. Bu sayede göğüs kafesi genişledi. Solunum için ihtiyaç duyulan makinadan kurtuldu" diye anlattı. Anne Tuğba Nur Olga, "Yavrumuzu ilk defa ameliyattan sonra kucağımıza aldık. Artık bizimle oynuyor. Artık ona bir şey olacak korkusu yaşamıyorum. Bebeğimi öpüp koklamak çok güzel bir duygu" dedi.
EZEL'İN İSYANI
İstanbul'da 2019'da iki grup arasında çıkan kavgada fırlatılan makas, Ezel Erdem'in (14) boynuna saplandı. Genç kız, bu yüzden felç kaldı. Makası fırlattığı tespit edilen Ümit Gök hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak sanık ilk duruşmada serbest kaldı. Erdemin ailesinin şikayeti üzerine, 5 Mart 2020'de tekrar tutuklandı. Ancak 12 Ocak 2021'de yeniden bırakıldı. Karara tepki gösteren genç kız, "Her işimi annem yapıyor. Benim hayatımı kararttı. Hapislerde çürümesi gerekirdi. Herkes geziyor, ise evde kapalı kalıyorum" diye ağladı.
TEMİZ KALPLİ
İstanbul Şişli'de gezmeye çıkan gurbetçi Elif Yavuz, içinde bin 500 euro bulunan cüzdanını düşürdü. Şişli Belediyesi temizlik görevlisi Abdullah Akyüz, bulduğu cüzdanı polis merkezine teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı. Yavuz, "İçinde pasaport ve kimliklerim yoktu. Sadece para vardı. Bulunup bana teslim edileceğini hiç düşünmedim. Doğrusu hala temiz kalpli insanlar var" dedi. Akyüz'e teşekkür etti.