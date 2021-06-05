Kars'ta arıcılık yapan Yıldırım Anlı, kent dışından gelen 2 kovan arıyı alarak minibüsüne koydu.

Daha sonra Kars'tan arıcılık yaptığı Digor'a bağlı Dağpınar beldesine gitmek için hareket eden Anlı, Ordu Caddesi'ne geldiğinde trafik ışıklarında durmak için fren yaptı.