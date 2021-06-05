Kars'ta arıcılık yapan Yıldırım Anlı, kent dışından gelen 2 kovan arıyı alarak minibüsüne koydu.
Daha sonra Kars'tan arıcılık yaptığı Digor'a bağlı Dağpınar beldesine gitmek için hareket eden Anlı, Ordu Caddesi'ne geldiğinde trafik ışıklarında durmak için fren yaptı.
Yıldırım Anlı fren yapınca araçta bulunan 2 kovan ve içerisinde arıların bulunduğu 1 kovan minibüsün içerisine devrildi. Kovanın kapakları açılınca arılar minibüse dağıldı.
O sırada minibüste bulunan Anlı, aracı çalışır vaziyette bırakarak kendisini dışarı attı. Araç camlarını da kapatan Anlı, arı giyisilerini getirmesi için arkadaşına haber verdi.