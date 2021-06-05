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    • Güncel
    • 05.06.2021 09:46
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    • 05.06.2021 09:56
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı! 5 Haziran İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, , 'nun kuzey kesimleri, Toroslar Mevkii, , ve çevreleri ile , ve 'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il 5 Haziran hava durumu raporu.

    İHA
    Meteorolojiden sağanak uyarısı!

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Toroslar Mevkii, Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevreleri ile Tekirdağ, Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması beklenmektedir.

    Meteorolojiden sağanak uyarısı!



    Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesimi çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 29°C
    Az bulutlu

    ISPARTA °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 19°C
        Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS °C, 18°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BAYBURT °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        IĞDIR °C, 31°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı! 5 Haziran İstanbul'da hava nasıl olacak?