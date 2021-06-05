Dolandırıcıların yeni yöntemi: Banka numaralarının başına +99 ekleyip arıyorlar hesapları boşaltıyorlar

8 KİŞİ SORGUDA

Gözaltına alınan 8 kişi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak (TCK 220), kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum veya kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla sorguya alındı.