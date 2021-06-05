Dolandırıcıların yeni yöntemi: Banka numaralarının başına +99 ekleyip arıyorlar hesapları boşaltıyorlar

Bankaların müşteri hizmetlerine ait telefon numaralarının başına +99'u ekleyerek bankadan arandıklarına ikna ettikleri vatandaşları, 'Hesabınızdan para çekildi' diye kandırıp hesaplarını boşaltan 13 kişilik dolandırıcılık çetesi yakalandı.
Bazı banka müşterileri bilgileri dışında hesaplarından para çekildiğini söyleyerek savcılıklara başvuruda bulundu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan başvuruların ardından çalışma başlattı.
HESAPLAR BOŞALTILDI
Yapılan araştırmaya göre; dolandırıcılık çetesi üyeleri, bankaların müşteri hizmetlerine ait telefon numaralarının başına Özbekistan'ın uluslararası telefon kodu +99 ekleyerek internet üzerinden vatandaşları aradı.