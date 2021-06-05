



35 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Öte yandan, dosya kapsamında toplam 5 kişiye Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, bu şahıslardan Uyuşturucu Madde temin eden 35 şüpheliye ise Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı.

