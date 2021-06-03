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    • Yaşam
    • 03.06.2021 21:15
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    • 03.06.2021 21:28
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    Uçakta lar " edildik" derken, erkekler " atılıyor" savunmasında bulundu

    - seferinin yapılacağı uçakta 3 , 2 erkek yolcunun kendilerine sözlü de bulunduğunu iddia edince, pilot polis ekiplerini çağırdı. Taciz şüphelisi 2 erkek yolcu iddiayı kabul etmeyip, kadınlardan kendilerine attıklarını öne sürerek şikayetçi oldu. 5 kişi ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Olay nedeniyle uçak 1 saat rötar yaptı. in detayları...

    DHA
    Uçakta 'taciz' ve 'iftira' iddiası

    Olay, dün akşam Havalimanı'nda, Antalya- seferi yapan uçakta meydana geldi. Uçağın kapıları kapatıldığı sırada 3 , 2 erkek yolcunun sözlü ine maruz kaldıklarını söyleyip, durumu hostese iletti. Kabin amiri hostes, uçakta yaşananları pilota bildirdi. Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı.

    TACİZ EDİLDİK / İFTİRA ATIYOR

    Taciz iddiası ve tartışmanın büyümesi üzerine pilot, durumu kuleye aktarıp polise bildirilmesini istedi. Koruma Şubesi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uçağa girip, tacizde bulunduğu ileri sürülen erkek yolcular A.K ile Ö.K.'yi gözaltına aldı. İki erkek yolcu taciz olayını kabul etmeyip, S.G., N.D. ve B.C.G. adlı kadın yolculardan 'iftira' suçuyla şikayetçi oldu. Uçakta yaşananları diğer yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kadınların sinirden ağlaması da görüntülere yansıdı.

    TEKRAR UÇAĞA BİNDİLER

    Polis 3'ü kadın 5 yolcuyu polis merkezine götürüp ifadelerini aldı. İfade işleminin ardından yolcular tekrar uçağa bindirildi. Yaşanan tartışma nedeniyle Antalya-İstanbul uçağı yaklaşık 1 saatlik rötarın ardından havalandı.

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