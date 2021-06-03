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    • Yaşam
    • 04.06.2021 00:43
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    • 04.06.2021 00:45
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    'de trafikte kavga: 1 ölü, 1 yaralı

    'in ilçesinde iki grubun trafikteki tartışması sonrası silahla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanmaları için polis çalışma başlattı.

    İHA
    İzmir'de trafikte kavga: 1 ölü

    İddiaya göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 HY 2945 plakalı otomobil ile sürücüsü ve yolcularının kimliği öğrenilemeyen 45 DV 709 plakalı otomobildeki kişiler trafikte tartışmaya başladı.

    Tartışmanın ardından 34 HY 2945 plakalı otomobili takip etmeye başlayan diğer araçtaki şüpheliler, 686 Sokak'ta otomobile ateş açtıktan sonra kaçtı.

    Açılan ateş sonucu otomobil içerisinde bulunan vücuduna isabet eden mermiler ile yaralanırken, araç içerisinde bulunan bir kişi de belirlenemeyen sebepten yaralandı.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Devrin, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    Hastaneye gelen Devrin'in yakınları sinir krizi geçirdi.

    Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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