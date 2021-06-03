Uzun zamandır yurtdışında yaşayan başarılı iş insanı ve girişimci David Maltas, pandemiden sonra Türkiye'ye yatırım yapacağını açıkladı.

David Maltas, bazen krizlerin yeni fırsatlar doğurduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Bazen krizler yeni fırsatlara gebedir. Kriz bitince fırsatlar gün yüzüne çıkar. Dünya bu korona virüs nedeniyle oldukça zor bir süreçten geçiyor. Bazı ülkelerde süreç sona ermek üzereyken bizim ülkemizde henüz aşılama 60 yaş altına dahi inmedi. Ama süreç bitince biz de ülkemizde yatırım yapma planları yapıyoruz. Yatırımın alanı ve fizibilite çalışmaları hala sürüyor. Pandemi süreci biter bitmez hemen harekete geçecek şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu krizden ülkemiz adına bir fırsat doğurmak için uğraşlarımız devam ediyor."

Yatırım lokasyonu hakkında henüz karar vermediklerini ifade eden David Maltas, "Bu alandaki yatırım için aslında doğup büyüdüğüm Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ilk tercihimiz olsa da; yatırım uzmanlarının inceleme sonuçlarını bekliyorum. Kendi argümanları ışığında birkaç tane daha alternatifi değerlendiriyorlar. Sonuç ne olursa olsun ben doğduğum kente yatırım yapacağım. Bu sefer olmasa da çok güzel başka bir proje ile bana hayatı öğreten bu şehre bir vefa borcum olduğunu düşünüyorum. O nedenle proje araştırmalarım devam ediyor." diyerek yatırımlarında genellikle duygusal düşündüğünü ve asla pişman olmadığını paylaştı.

Genç iş insanı David Maltas 2020 Mart ayından itibaren yorgun düşen ve ümitsizliğe kapılan işletmelere de sabırlar diledi. Maltas "Pandemi süreci bir yılı aşkındır sürüyor. Bu süreç insanımızı ve özellikle işletme sahiplerini çok derinden etkiledi. Aşılama çalışmalarında Haziran ayından itibaren başlatılacak olan çalışmalarla pandeminin kısa sürede ülkede sorun olmaktan çıkacağını umuyorum. Bu süreçte zarar gören tüm halkımıza sabırlar diliyorum." dedi.