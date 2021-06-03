Türkiye günlerce Samsun'daki kadına şiddet olayını konuşmuştu! İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Metoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, İbrahim Zarap polis ekiplerince gözaltına alındı.