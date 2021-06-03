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    • Yaşam
    • 03.06.2021 16:37
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    • 03.06.2021 16:42
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    Türkiye günlerce Samsun'daki kadına şiddet olayını konuşmuştu! İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu

    Samsun'da 6 Mart'ta 5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 4 ay olmak üzere 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Olay, 6 Mart'ta Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile ilçe meydanında buluştu. Zarap, bir anda Emriye Metoğlu'na tekme-tokat saldırdı.

    İbrahim Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Metoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, İbrahim Zarap polis ekiplerince gözaltına alındı.
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        Haberler Yaşam Türkiye günlerce Samsun'daki kadına şiddet olayını konuşmuştu! İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu