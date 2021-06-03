Diyarbakır'da husumetli 2 aile, mahkemede taraflardan bir kişinin tutuklanması sonrası kavgaya tutuştu.
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi.
Husumetli iki ailenin tarafları, adliyedeki mahkemede görülen duruşmaya katıldı. Duruşmada, taraflardan 1 kişi tutuklandı.
ORTALIK KARIŞTI
Haberi alan tutuklu yakınları ile husumetli diğer aile, adliye önünde tartışmaya başladı. Adliye önünden ayrılan tarafların daha sonra Lise Caddesi'nde tekrar karşılaşıp, tartışmalarını sürdürmeleriyle olay kavgaya dönüştü.
5 YARALI 10 GÖZALTI
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.
Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.