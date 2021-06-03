5 YARALI 10 GÖZALTI

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.