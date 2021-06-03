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    'da asistan Dr. Ertan İskender 1 santimle kurtuldu (Yaşam haberleri)

    'da asistan Dr. Ertan İskender, 28 Mayıs'ta hastası 'in saldırısına uğradı. Sırtından ve sağ elinden yaralandı. Kopan parmağı 4.5 saatte dikilen doktorun bir daha cerrahlık yapamayacağı açıklandı. Bıçağın, tam omurgasına isabet ettiğini belirten talihsiz hekim, "Yaklaşık 8-9 santim bir derinliğe kadar gidiyor bıçak. 1 santimetre daha altında olsaydı sinir köküne isabet ediyordu. O zaman felç olabilirdim" dedi.

    1 santimle kurtuldu

    Ankara'da asistan Dr. Ertan İskender, 28 Mayıs'ta hastası Bayram Nargüner'in saldırısına uğradı. Sırtından ve sağ elinden yaralandı. Kopan parmağı 4.5 saatte dikilen doktorun bir daha cerrahlık yapamayacağı açıklandı. Bıçağın, tam omurgasına isabet ettiğini belirten talihsiz hekim, "Yaklaşık 8-9 santim bir derinliğe kadar gidiyor bıçak. 1 santimetre daha altında olsaydı sinir köküne isabet ediyordu. O zaman felç olabilirdim" dedi.

    GİDEREK YAYILIYOR
    Doğu     Karadeniz'de ayılar, önceki yıllara göre arttı. İndikleri yerleşim yerlerinde vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Trabzon Tonya'da ayıların köylere inmemesi için ormanlık alanlara sakatat bırakılarak önlem alınmaya çalışıldı. Prof. Dr. Şağdan Başkaya, "Ayılar otobur hayvanlardır. Av yaparak et veya leş de yerler. Ayılara siz kanlı, pişmemiş et bırakırsanız doğada hem de fazla miktarda bu onu et arayışına yönlendirir. Zamanla etlerin kaynağına, yani insana yönelecekler" dedi.

    161.9 MiLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 161 milyon 903 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 226'şar bin lira, 4 bilenler bin 687'şer lira, 3 bilenler 114'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

    907 BİN LİRA DEVRETTİ
    5+1 bilen çıkmayınca 907 bin lira devretti. 5 bilenler 4 bin 439'ar lira, 4+1 bilenler 449'ar lira, 4 bilenler 41'er lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

    İLGİ ÇEKEÇİ
    Türkiye, doğal güzellikleri her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yaptı. Muğla Akyaka'daki Gökova Körfezi içinde yer alan Gelibolu Adası, geçtiğimiz yıl hissedarları tarafından satılığa çıkartıldı. 15 milyon dolar istenen ada, tur düzenleyen teknelerin de uğrak noktasıydı. Adanın tek sakinleri ise keçi ve tavşanlardı... Turistler, adadaki hayvanlarla yakından ilgilenip dalış yaptı.

    BABA DRAM
    Türkiye,     Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Mehmet Zeki Ürün'ün hikayesine kilitlendi. Samsun'da yaşayan Ürün, 17 yıl önce eşinden boşanıp İstanbul'a geldi. Oğlu Muhammet'in velayetini annesine verdi. Geçtiğimiz yıl Kadıköy'de kağıt toplarken hayvan kaplarından yemek yiyen gencin oğlu olduğunu fark etti! Yüzde 40 engelli olan Muhammet'in velayetini alıp tüm bakımını üstlendi. Ancak 1 Nisan'da oğlunu yine kaybetti. Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı olayda 9 ayrı suç kaydı bulunan Muhammet'in cezaevinde olduğu tespit edildi.

        BİZİM AYŞE
        Yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'ye göç eden leylek, 6 yıldır Bartın Tabanözü'ndeki elektrik direğine yuva yaptı. Köy halkının Ayşe adını verdiği leylek, herkesin sevgisini kazandı. Köylülerden Erol Öztoprak, "Ayşe leyleğimizin bu sene 3 tane yavrusu var. Uzun süre yollarını gözlüyoruz. Bu yıl da gelerek bizi sevindirdi. Civar yerlerden buraya leyleği görmeye gelenler oluyor. Bundan çok mutluyuz" açıklaması yaptı.

        İYİLİK ZAMANI
        İstanbul         Anadolu Adliyesi'nde görevli hâkim Ahmet Mert'in eşi Bedia Mert, anne olmak için gün sayarken hayatının en acı haberlerinden birini aldı. Bebeklerini kucağına almasına günler kala lösemi olduğunu öğrenen Mert için sosyal medyada ilik nakli seferberliği başlatıldı. İkiz bebeklerini kucağına alan Bedia Mert'in tedavisinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde sürdüğü belirtildi.

        Kocası Ahmet Mert, "Herkesi kök hücre bağışına davet ediyorum. Eşime uyum göstermese bile, başkan canlar kurtulur" diyerek bağışçılara çağrı yaptı.

        YOL VER MUSA DAĞI
        Antalyalı fotoğrafçı Mustafa Yıldırım, doğa yürüyüşü için Musa Dağı'na çıktı. 10 gündür kendisinden haber alınamadı.

        DUT YAPRAĞI SONU OLDU
        F.Bahçe eski amigosu Mehmet Akgöl, balkondan uzanıp dut yaprağı koparmak istedi. Yere çakılıp can verdi.

        NASA'NIN YENİ YILDIZI
        Türk astrobiyolog Prof. Dr. Betül Kaçar, NASA'da görev aldı. Fosil yerine moleküllere odaklandı. 4 Milyar yaşındaki bakteriyi antik DNA ile klonladı. Canlandırmayı başardı.
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        Borçlar yeniden yapılandırılacak
        Haberler Yaşam Ankara'da asistan Dr. Ertan İskender 1 santimle kurtuldu (Yaşam haberleri)