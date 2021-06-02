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    • Yaşam
    • 03.06.2021 01:15
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    • 03.06.2021 01:23
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    'da korkutan yangın! Alevler kısa sürede etrafı sardı...

    'da gece saatlerinde kentsel dönüşüm kapsamında boş olan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    AJANSLAR
    İstanbul'da korkutan yangın!

    İstanbul Avcılar'da 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

    Yangın Avcılar, Denizköşkler Mahallesinde gece saat 23.30 sıralarında 5 katlı bir binanın çatısında çıktı.

    Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Topkapı istikameti yan yol üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boş olan 5 katlı bir binanın çatısından yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binanın çatısına müdahale etti.

    Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

        CAN KAYBI YOK
        Yangın sonrası binanın boş olması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

        İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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