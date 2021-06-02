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    • 03.06.2021 06:21
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    Son dakika haberi! 'de gece saatlerinde polis ekipleri bir otomobil sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü durmayarak yoluna devam etti. Bir süre polis ekiplerinden kaçan sürücünün kullandığı otomobil, 'na çıktığı sırada önce ekip aracına ardından da bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralanan sürücünün 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    DHA
    Polisten kaçtı bariyerlere çarptı!

    Olay Bakırköy'de gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 34 HP 0816 plakalı otomobilden şüphelenerek 'Dur' ihtarında bulundu.



    Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü Z.A., ise durmayarak yoluna devam etti. Bir süre polis ekiplerinden kaçan otomobil sürücüsü, Bahçelievler ara sokaklarında kaçarak D-100 Karayolu istikametine devam etti.

    ÖNCE POLİS ARACINA ARDINDAN BARİYERE ÇARPTI
    Bu sırada polis ekipleri de şüphelinin kaçtığı güzergahta ara sokaklarda geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin kovaladığı otomobil, Bahçelievler'den D-100 Karayolu Edirne istikametine girdiği esnada önce ekip aracına ardından da bariyerlere çarparak durabildi.

        Kaza sonrası sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı hafif yaralı sürücü Z.A., hastaneye kaldırıldı.



        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Sürücünün yapılan kontrolde 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri de araçta detaylı inceleme yaptı. Polisin çalışmasından sonra şüphelilerin kullandığı araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.



        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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