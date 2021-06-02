Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti.
Binden fazla albüme yapımcı olan müzik emekçisi Saltık'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirtildi.
Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan Saltık, vefatından kısa bir süre önce bir söyleşi gerçekleştirmişti.
Saltık, söyleşide, "Projelere hiç ticari olarak bakmadık. Yani her zaman kazandığımız paranın şirket ve kurumsal olarak bir bölümünü, 'Şu projeye, bu projeye gitsin' diye harcadık, bir getirisinin olduğunu düşünmeden." ifadelerini kullanmıştı.
KALIN'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
"SOHBETLERİMİZİ VE DOSTLUĞUMUZU HER ZAMAN HAYIRLA YAD EDECEĞİM"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren, Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yâd edeceğim." notunu düştü.