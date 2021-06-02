Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.06.2021 00:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2021 01:02
    ABONE OL

    Ünlü müzik yapımcısı hayatını kaybetti!

    Son dakika haberleri... Müzik dünyasını 'ın ölüm haberiyle sarsıldı. Kalan Müzik'in sahibi ünlü müzik yapımcısı Hasan Saltık, 57 yaşında kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

    AA
    Müzik dünyasının acı kaybı!

    Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti.

    Binden fazla albüme yapımcı olan müzik emekçisi Saltık'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

    Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan Saltık, vefatından kısa bir süre önce bir söyleşi gerçekleştirmişti.

    Saltık, söyleşide, "Projelere hiç ticari olarak bakmadık. Yani her zaman kazandığımız paranın şirket ve kurumsal olarak bir bölümünü, 'Şu projeye, bu projeye gitsin' diye harcadık, bir getirisinin olduğunu düşünmeden." ifadelerini kullanmıştı.

    KALIN'DAN TAZİYE MESAJI
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

    "SOHBETLERİMİZİ VE DOSTLUĞUMUZU HER ZAMAN HAYIRLA YAD EDECEĞİM"
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren, Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yâd edeceğim." notunu düştü.

        HASAN SALTIK KİMDİR?
        Klasik Türk müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.

        İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamlayan Saltık, İstanbul Devlet Konservatuvarında başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesine devam etti.

        Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kuran Hasan Saltık, unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gül'e tepki!
        Haberler Yaşam Ünlü müzik yapımcısı Hasan Saltık hayatını kaybetti!