Saltık, söyleşide, "Projelere hiç ticari olarak bakmadık. Yani her zaman kazandığımız paranın şirket ve kurumsal olarak bir bölümünü, 'Şu projeye, bu projeye gitsin' diye harcadık, bir getirisinin olduğunu düşünmeden." ifadelerini kullanmıştı.