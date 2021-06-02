"100 KİŞİDEN 25'İ AŞIYA GELİYOR 75 KİŞİLİK KONTENJAN BLOKE OLUYOR"

Prof. Dr. Akın, "Aşılar hızlı bir şekilde yapılırsa, hem açık alanların daha fazla kullanılması hem insanların kurallara daha fazla dikkat ediyor olması hem de aşının da etkisiyle vaka sayısında düşme olabilir. Ama yeter ki insanlar hem kurallara dikkat etsinler hem de aşı sırası geldiğinde bunu ihmal etmeden olmaları lazım.