Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.06.2021 10:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2021 11:00
    ABONE OL

    'da 241 parça tarihi eser ele geçirildi

    'nin ilçesinde bir iş yerinin bodrum katında tarihi eser olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komuıtanlığı bir operasyon gerçekleştirdi ve söz konusu yerde 241 parça tarihi eser ele geçirdi.

    İHA
    Müze açacak kadar tarihi eser yakalandı

    Alınan bilgiye göre, ilçesinde bir işyerinin bodrum katında tarih eser olduğu bilgisine ulaşan İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, koordinesinde çalışma başlattı.

    TAM 241 PARÇA
    H.Y.'ye ait iş yerinde yapılan operasyonda, 6 tabanca, 10 yivsiz tüfek, 11 kılıç, topuz, 5 balta, makinesi, 6 metal kahve öğütme makinesi, 6 metal şekerlik, 149 çeşitli kap, çaydanlık, tabak, fincan gibi tarihi objelerden oluşan 241 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y. gözaltına alındı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Flaş değişiklik! İyi sürücüye düşük fiyat dönemi
    Haberler Yaşam Kırklareli Lüleburgaz'da 241 parça tarihi eser ele geçirildi