NE OLMUŞTU?

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, evde bulunan Uğur Polat jokey arkadaşları Sercan Ç. ve Erhan G. kar maskeleri takarak kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. Polat, genç kadına tecavüz etti. Evden kaçan kadın yoldaki bir kişiden yardım istedi ve polise ihbarda bulundu. Üç jokey hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden koksun kılmak'tan dava açıldı.