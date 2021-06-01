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    • Yaşam
    • 01.06.2021 09:13
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    • 01.06.2021 09:13
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    İSKİ açıkladı: İstanbul'da 9 ilçede bugün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında su kesintisi olacak

    Son dakika haberi... İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, Ümraniye ilçeleri ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde bugün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında su kesintisi olacak.

    İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'nda birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu.

    İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.



    Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:

    -Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleri.



    -Sancaktepe ve Üsküdar'da Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri.

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    Haberler Yaşam İSKİ açıkladı: İstanbul'da 9 ilçede bugün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında su kesintisi olacak