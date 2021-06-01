İstanbul Tıp Fakültesi'nde 28 Nisan 2020'de Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi açıldı. Merkezde yapılan tespitlerin 1 yıllık sonuçları açıklandı. 1 yılda koronavirüse yakalanmış ve atlatmış 5 bin hasta üzerinde çalışma yapıldı. Hastalar 1'inci, 3'üncü, 6'ncı, 9'uncu ve 12'nci aylarda gün gün izlendi.
"BU MERKEZ TÜRKİYE'DE BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR"
5 bin hastayı takip ettiklerini söyleyen COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi Sorumlusu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Köse, "Bu merkez, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi'nin açılmasının nedeni ise, COVID-19'un tutmadığı organ ya da sistemin neredeyse olmaması.
Yine COVID-19 geçiren hastaların, hastalığı atlattıktan sonra birçok sıkıntı yaşayacağını düşündük. Merkez açıldıktan bu yana 5 bin hastayı takip ettik. Hastaları hastaneden çıktıktan sonra bir, üç, altı, dokuz ve 12'oniknci aylarında takip ettik. Bir seneyi tamamlayan hastalarımız oldu. Hastaları göğüs, enfeksiyon, psikiyatri ve beslenme uzmanları ile değerlendirdik" diye konuştu.