"ESKİDEN SAÇLARIM ÇOK GÜRDÜ ANCAK ŞU AN AZALDI"

COVID-19 sonrası saç dökülme şikayetinin olduğunu belirten Emel Böhürler, "COVID-19 geçirdikten sonra aşırı bir saç dökülmesi yaşamaya başladım. Normal bir mevsimsel saç dökülmesine benzer bir şey değil. Kanser hastalarında olan gibi bir saç dökülmesi söz konusu. Eskiden saçlarım çok gürdü ancak şu an azaldı. Üç ayda bir kontrole geliyorum. COVID-19'u çok ağır geçirdim. Aşırı baş ağrısı ve mide bulantım vardı" diye konuştu.