Ünlü jokey "nitelikli cinsel saldırı"dan 20 yıl hapis cezası aldı. Olay 3 yıl önce İstanbul'da yaşandı. Jokey Uğur Polat (28) ile Nalan Polat (24) bir süre birliktelik yaşadı. Genç kadın, jokeyin ağabeyi Nadir Polat ile 2014'te evlendi. Genç kadın, 2016 gezi için İstanbul'a geldi. Ünlü jokey, eski sevgilisi olan yengesini evine davet etti. Kadın eve gitti. Polat, kitap alma bahanesiyle Nalan'ı yatak odasına gönderdi. Maskeli Sercan Ç. ve Tacettin G. kadının ağzını kapattı, ellerini ve ayaklarını yatağa bağladı. Jokey, zorla ilişkiye girdi. Talihsiz kadın, daha sonra polisi aradı. Uğur Polat, kendilerine iftira atıldığını savundu. Diğer iki şüpheli ise tecavüz iddiasını yalanladı. Nalan Polat, şikayetini geri çekti. Sanıklar beraat talep etti. Mahkeme, ünlü jokeyi 18 yıl hapse çarptırdı. Cezası iyi halden 15 yıla indiren hakim, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'tan ise 5 yıl hapis verdi. Diğer iki sanığa da 'cinsel saldırı suçuna yardım'dan 5'er yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan da 5'er yılla cezalandırdı. Uğur Polat tutuklandı.
- Yaşam
- 09.02.2019
- Gazete
Jokey Polat’a 20 yıl ceza
Jokey Uğur Polat, eski sevgilisi olan yengesine, iki arkadaşının yardımıyla tecavüz etti. Mahkeme, 20 yıl hapis cezası verdi.
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