Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen toplantıda konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da sürdürülen çalışmalarla 2 kuyuda petrol bulunduğunu müjdelemişti.
Bismil ilçesindeki Akoba-1 kuyusu ile Yenişehir ilçesindeki Yenişehir-1 kuyularından petrol çıkarılması, Diyarbakırlılara sevinç yaşattı.
"ARPA EKTİĞİMİZ YERDEN PETROL FIŞKIRDI"
Bismil ilçesine bağlı kırsal Akbaş Mahallesindeki 22 dönümlük arsasında petrol bulunan Fesih Oğurgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla heyecanlandıklarını söyledi.
Arsası için hiçbir maddi talepte bulunmadığı söyleyen Oğurgül, gençlere iş istihdamı sağlanacağından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Petrolün bulunması işsiz gençlerimiz için umut oldu.