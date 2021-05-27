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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na helikopterle gitti. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yapılıyor.







Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir. Hep aynı. Merkez aynı. Değişen bir şey yok. Sadece muhtıracılar değil onları teşvik eden onlarla kol kola yürüyen siyasi profilleri bugün de varlığını sürdürmektedir.



AYRINTILAR GELİYOR...







Erdoğan saat 12.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak helikopterle adaya gitti.







DARBENİN ÜZERİNDEN 61 YIL GEÇTİ

27 Mayıs 1960'ta Türkiye Cumhuriyeti darbeyle tanıştı. Emir komuta zinciri dışında, 37 düşük rütbeli subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi meşru iktidarı devirdi. Anayasa feshedildi, siyasi faaliyetler askıya alındı, vesayet odakları yaratıldı.

Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. İlk darbenin yıllarca süren büyük ekonomik ve siyasi bedelleri oldu.

Demokrasiye ilk darbe, 27 Mayıs 1960 sabahı radyodan gelen bir anonsla duyuruldu. Darbenin, demokratik siyasi kültüre, ekonomiye, toplumsal kutuplaşmaya kadar çok boyutlu etkileri oldu.