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    • 27.05.2021 12:38
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    Başkan Erdoğan 'nda Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor

    Son dakika haberi.... Başkan , 'nda, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir. Hep aynı. Merkez aynı. Değişen bir şey yok. Sadece muhtıracılar değil onları teşvik eden onlarla kol kola yürüyen siyasi profilleri bugün de varlığını sürdürmektedir." dedi.

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    Başkan , 'na helikopterle gitti. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yapılıyor.



    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir. Hep aynı. Merkez aynı. Değişen bir şey yok. Sadece muhtıracılar değil onları teşvik eden onlarla kol kola yürüyen siyasi profilleri bugün de varlığını sürdürmektedir.

    AYRINTILAR GELİYOR...



    Erdoğan saat 12.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak helikopterle adaya gitti.



    DARBENİN ÜZERİNDEN 61 YIL GEÇTİ
    'ta Türkiye Cumhuriyeti darbeyle tanıştı. Emir komuta zinciri dışında, 37 düşük rütbeli subaydan oluşan meşru iktidarı devirdi. Anayasa feshedildi, siyasi faaliyetler askıya alındı, vesayet odakları yaratıldı.

    Başbakan , Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı idam edildi. İlk darbenin yıllarca süren büyük ekonomik ve siyasi bedelleri oldu.

    Demokrasiye ilk darbe, 27 Mayıs 1960 sabahı radyodan gelen bir anonsla duyuruldu. Darbenin, demokratik siyasi kültüre, ekonomiye, toplumsal kutuplaşmaya kadar çok boyutlu etkileri oldu.

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