SON DAKİKA: Bakan Dönmez'den petrol keşfi açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda verdiği petrol müjdesinin detayları belli olmaya başladı.





DİYARBAKIR VE KIRKLARELİ'DE PETROL KEŞFİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun.



Akoba-1 (Diyarbakır) - 2800

Yenişehir-1 (Diyarbakır) - 3000

Misinli-2 (Kırklareli) - 1000 " açıklamasında bulundu.



3 YENİ KUYUDA PETROL KEŞFİNİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, "Türkiye petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır." diye konuştu.