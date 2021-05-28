Çanakkale - İzmir karayolu, Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarında taş kırma makinesi taşıyan TIR'ın dorsesinin şasisinin kırılması sonucu kapandı. Dün saat 23.00'ten beri çift yönlü ulaşıma kapalı olan yolda, 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
İzmir'den Çanakkale yönüne giden Muharrem Zache yönetimindeki OH 1111 LL Makedonya plakalı TIR, Ayvacık ilçesinin Nusratlı rampalarına geldiğinde yolda kaldı.
Taş kırma makinesi taşıyan TIR'ın dorsesinin şasesi virajda kırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan ekipler, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. TIR'ın onarılması için çalışmalar sürerken, bölgede 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.