Taş kırma makinesi taşıyan TIR'ın dorsesinin şasesi virajda kırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan ekipler, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. TIR'ın onarılması için çalışmalar sürerken, bölgede 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.