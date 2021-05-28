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    • Yaşam
    • 28.05.2021 12:07
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    • 28.05.2021 12:12
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    - arasında ulaşım durdu! 10 kilometrelik araç kuyruğu...

    Ayvacık'taki Nusratlı rampasında arızalanan TIR nedeniyle, - karayolu ulaşıma kapandı. Dün gece saat 23.00'ten beri kapalı olan yol nedeniyle bölgede 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

    İki şehir arasında ulaşım durdu! 10 kilometrelik kuyruk

    Çanakkale - İzmir karayolu, Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarında taş kırma makinesi taşıyan TIR'ın dorsesinin şasisinin kırılması sonucu kapandı. Dün saat 23.00'ten beri çift yönlü ulaşıma kapalı olan yolda, 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.



    İzmir'den Çanakkale yönüne giden Muharrem Zache yönetimindeki OH 1111 LL Makedonya plakalı TIR, Ayvacık ilçesinin Nusratlı rampalarına geldiğinde yolda kaldı.

    Taş kırma makinesi taşıyan TIR'ın dorsesinin şasesi virajda kırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan ekipler, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. TIR'ın onarılması için çalışmalar sürerken, bölgede 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.



        Polis ekipleri, Ayvacık ilçesi girişinde yola şerit çekerek, araçların geçişine izin vermiyor. Çanakkale-İzmir karayolu güzergahını kullanacak otomobil ve hafif ticari araçlar, Küçükkuyu sahil yoluna yönlendiriliyor.



        Gece yarısından beri yolun açılmasını beklediğini belirten kamyon şoförü Fatih Arslan, "TIR oradan ikiye bölünmüş. Bekliyoruz 24.00'ten beri. Öğleye açılır diyorlar ama inşallah bakalım" dedi.

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        İki şehir arasında ulaşım durdu! 10 kilometrelik kuyruk
        Haberler Yaşam Çanakkale - İzmir arasında ulaşım durdu! 10 kilometrelik araç kuyruğu...