Yeni moda scooter

Pandemide vatandaşlar; metroda-metrobüste katlayıp yanlarına alabilecekleri şahsi 'scooter' araçlara da büyük talep göstermeye başladı.
MediaMarkt yetkililerinin verdiği bilgiye göre; ağırlığı, motor hacmi, şarj olma kapasitesi, menzil gücü, lastik şekli gibi özellikleri ile sınıflandırılan bu ürünlerde fiyatlar; markasına ve modeline göre bin lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.
SEÇERKEN DİKKAT!
Scooter ile ne kadar mesafe gideceğinizi belirleyin. 20 km civarındaysa 250 Watt'lık bir model işinizi görür.
20 km'den daha uzun yolculuklar planlıyor veya inişli-çıkışlı bir rotanız bulunuyorsa motor gücü daha yüksek e-scooter seçmekte fayda var.
MediaMarkt yetkililerinin verdiği bilgiye göre; ağırlığı, motor hacmi, şarj olma kapasitesi, menzil gücü, lastik şekli gibi özellikleri ile sınıflandırılan bu ürünlerde fiyatlar; markasına ve modeline göre bin lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.
SEÇERKEN DİKKAT!
Scooter ile ne kadar mesafe gideceğinizi belirleyin. 20 km civarındaysa 250 Watt'lık bir model işinizi görür.
20 km'den daha uzun yolculuklar planlıyor veya inişli-çıkışlı bir rotanız bulunuyorsa motor gücü daha yüksek e-scooter seçmekte fayda var.