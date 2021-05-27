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    Yeni moda scooter

    Pandemide vatandaşlar; metroda-metrobüste katlayıp yanlarına alabilecekleri şahsi 'scooter' araçlara da büyük talep göstermeye başladı. yetkililerinin verdiği bilgiye göre; ağırlığı, motor hacmi, şarj olma kapasitesi, menzil gücü, lastik şekli gibi özellikleri ile sınıflandırılan bu ürünlerde fiyatlar; markasına ve modeline göre bin lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.

    Yeni moda scooter
    Pandemide vatandaşlar; metroda-metrobüste katlayıp yanlarına alabilecekleri şahsi 'scooter' araçlara da büyük talep göstermeye başladı.

    yetkililerinin verdiği bilgiye göre; ağırlığı, motor hacmi, şarj olma kapasitesi, menzil gücü, lastik şekli gibi özellikleri ile sınıflandırılan bu ürünlerde fiyatlar; markasına ve modeline göre bin lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.

    SEÇERKEN DİKKAT!

    Scooter ile ne kadar mesafe gideceğinizi belirleyin. 20 km civarındaysa 250 Watt'lık bir model işinizi görür.

    20 km'den daha uzun yolculuklar planlıyor veya inişli-çıkışlı bir rotanız bulunuyorsa motor gücü daha yüksek e-scooter seçmekte fayda var.
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