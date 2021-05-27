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    Bu kimin karısı! İki adam iki dava bir kadın...

    ve ’de yaşayan iki kişi, sosyal medyada gördükleri fotoğraftaki kadınla ilgili, “Benim karım” dedi. Şimdi mahkeme kimlik tespiti için çalışıyor...

    Deniz Yusufoğlu
    Bu kimin karısı!
    Türkiye ilginç bir dava ile karşı karşıya kaldı… Bir süre önce sosyal medyada uygunsuz bir videoya bakan iki ayrı şehirdeki iki adam, görüntülerde başka bir erkekle cinsel birliktelik yaşayan kadının eşleri olduğunu iddia ederek soluğu adliyede aldı.


    S.M

    'da yaşayan S.M., "Kesinlikle bu benim karım. Kazağından tanıdım. Aksi düşünülemez" deyip boşanma davası açarken, 'de boşanma davası süren E.U. da benzer iddialarda bulundu. E.U., "Karım Ç.U.'yu ameliyat izinden ve saçından teşhis ettim" diyerek görüntüyü davaya delil olarak sundu. Her iki davada bilirkişi görevlendirilerek kadının kimliğinin tespiti istendi.


    E.U

    Eskişehir'deki davada bilirkişi raporu çıktı: "Videodaki kadın Ç.U. olabilir. Detaylar uyum sağlıyor."


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    Haberler Yaşam Bu kimin karısı! İki adam iki dava bir kadın...