Bu kimin karısı! İki adam iki dava bir kadın...

Türkiye ilginç bir dava ile karşı karşıya kaldı… Bir süre önce sosyal medyada uygunsuz bir videoya bakan iki ayrı şehirdeki iki adam, görüntülerde başka bir erkekle cinsel birliktelik yaşayan kadının eşleri olduğunu iddia ederek soluğu adliyede aldı.
S.M
İstanbul'da yaşayan S.M., "Kesinlikle bu benim karım. Kazağından tanıdım. Aksi düşünülemez" deyip boşanma davası açarken, Eskişehir'de boşanma davası süren E.U. da benzer iddialarda bulundu. E.U., "Karım Ç.U.'yu ameliyat izinden ve saçından teşhis ettim" diyerek görüntüyü davaya delil olarak sundu. Her iki davada bilirkişi görevlendirilerek kadının kimliğinin tespiti istendi.
E.U
Eskişehir'deki davada bilirkişi raporu çıktı: "Videodaki kadın Ç.U. olabilir. Detaylar uyum sağlıyor."
S.M
İstanbul'da yaşayan S.M., "Kesinlikle bu benim karım. Kazağından tanıdım. Aksi düşünülemez" deyip boşanma davası açarken, Eskişehir'de boşanma davası süren E.U. da benzer iddialarda bulundu. E.U., "Karım Ç.U.'yu ameliyat izinden ve saçından teşhis ettim" diyerek görüntüyü davaya delil olarak sundu. Her iki davada bilirkişi görevlendirilerek kadının kimliğinin tespiti istendi.
E.U
Eskişehir'deki davada bilirkişi raporu çıktı: "Videodaki kadın Ç.U. olabilir. Detaylar uyum sağlıyor."