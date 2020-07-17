İkranur'un otopsi raporunda neler var? Haftasonundan bu yana Giresun'un Bulancak ilçesinde kayıp olan İkranur'dan gelen son dakika haberi kahretti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporu sonucu beklenirken Giresun Valisi'nin dün yaptığı açıklamalara göre; herhangi cinsel bir istismar ya da cinayet gibi durumların söz konusu olmadığını dile getirdi. Öte yandan çocuğun görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü düşünen aile "Bir yanlış yapıldı, İkranur bunu gördü ve öldürüldü" dedi. Aynı zamanda baba; "Konuşacağı için öldürülmüş olabilir" şeklinde açıklamalarına da devam etti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de