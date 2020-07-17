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    • Yaşam
    • 17.07.2020 13:40
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    • 17.07.2020 13:40
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    ’un ölümüyle ilgili sır perdesini gelecek olan raporu aralayacak!

    Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde kaybolmasından 4 gün sonra 'nde ölü olarak bulunan Tirsi ile ilgili soruşturma sürüyor. Yapılan soruşturma ve incelemelerde şüphe uyandıracak bir bulguya rastlanmayan 7 yaşındaki 'nin ölümüyle ilgili sır perdesini Kurumundan gelecek rapor aralayacak.

    Türkiye İkra Nur'a ağlıyor! Ölümüyle ilgili tek çözüm yolu...

    Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde kaybolmasından 4 gün sonra Adaköy Deresi'nde ölü olarak bulunan İkra Nur Tirsi ile ilgili soruşturma sürüyor.

    7 yaşındaki İkra Nur'un sır ölümünü aydınlatmak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve emniyet ekiplerinin her detayı tek tek incelemesine ve yakınları dahil olmak üzere köyde onlarca kişinin ifadesinin alınmasına rağmen şüphe uyandıracak bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

    İkra Nur'un ölümünün sırrını ise Trabzon Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun çözmesi bekleniyor.

    TEK BULGU BOĞULARAK ÖLDÜĞÜ

    İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde 27 Haziran Cumartesi günü evden yakındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlarının yanına gitmek için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkra Nur Tirsi, yapılan aramalara rağmen 4 gün sonra evinden kuş uçuşu 1 kilometre mesafedeki Adaköy Deresi'nde ölü olarak bulunmuştu.

    Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu gün öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde durulmuştu.

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