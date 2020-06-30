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    • Yaşam
    • 30.06.2020 Gazete
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    İkra Nur Tirsi'nin babası Serdar Tirsi'nin korkunç şüphesi

    'un Bulancak ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’yi arama çalışmaları 3. gününde sürerken, kızının tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle artık kaçırıldığından şüphelenmeye başladığını söyledi.

    Korkunç şüphe
    Kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor. Ailesi kaçırıldığından şüpheleniyor. 'da 27 Haziran'da kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Arama çalışmalarından dün gece de sonuç alınamadı.

    ÇUKURA BAKILDI
    Tirsi'nin kaybolduğu düşünülen yere yakın bölgede bulunan fosseptik çukurunda jandarma arama köpeğinin koku alması üzerine kontrol yapıldı. , "Kaçırılma ihtimali üzerinde duruyorum. Şahsi düşüncem. Bu kadar aramadan sonra bulunamaması. Kaçırılmadan yana yatmaya başladı aklım" diye konuştu.



    Anne Nazlı Tirsi, kızının bulunmasını istiyor.



    Baba Serdar Tirsi, çocuğunun kaçırıldığını düşünüyor.


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