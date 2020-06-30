İkra Nur Tirsi'nin babası Serdar Tirsi'nin korkunç şüphesi

Kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor. Ailesi kaçırıldığından şüpheleniyor. Giresun'da 27 Haziran'da kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Arama çalışmalarından dün gece de sonuç alınamadı.
ÇUKURA BAKILDI
Tirsi'nin kaybolduğu düşünülen yere yakın bölgede bulunan fosseptik çukurunda jandarma arama köpeğinin koku alması üzerine kontrol yapıldı. Baba Serdar Tirsi, "Kaçırılma ihtimali üzerinde duruyorum. Şahsi düşüncem. Bu kadar aramadan sonra bulunamaması. Kaçırılmadan yana yatmaya başladı aklım" diye konuştu.
Anne Nazlı Tirsi, kızının bulunmasını istiyor.
Baba Serdar Tirsi, çocuğunun kaçırıldığını düşünüyor.
ÇUKURA BAKILDI
Tirsi'nin kaybolduğu düşünülen yere yakın bölgede bulunan fosseptik çukurunda jandarma arama köpeğinin koku alması üzerine kontrol yapıldı. Baba Serdar Tirsi, "Kaçırılma ihtimali üzerinde duruyorum. Şahsi düşüncem. Bu kadar aramadan sonra bulunamaması. Kaçırılmadan yana yatmaya başladı aklım" diye konuştu.
Anne Nazlı Tirsi, kızının bulunmasını istiyor.
Baba Serdar Tirsi, çocuğunun kaçırıldığını düşünüyor.