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    • Yaşam
    • 20.05.2021 23:43
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    • 20.05.2021 23:56
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    ’da korkunç olay! 7 aylık olan karnındaki çocuğu düşürmek için

    ’da psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen uyruklu 7 aylık ve 4 çocuk annesi , karnındaki çocuğu düşürmek için evinin çatısından aşağı atladı. Kadının sert bir şekilde yere düşmesini ayağına takılan çamaşır ipi engelledi. in detayları...

    İHA
    Karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı

    Olay, saat 11.30 sıralarında merkez 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de 'da fare zehri içip yaşamına son vermek istediği öğrenilen F.G. (33) bugün de karnındaki çocuğu düşürmek için yaklaşık 3 metre yükseklikteki müstakil evin çatısına çıkarak kendini aşağı bıraktı. ın sert bir şekilde yere düşmesini ayağına takılan çamaşır ipi engelledi.

    Olay yerine gelen itfaiye kurtarma ve 112 ekipleri F.G.'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra, yaralıyı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

    Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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