Antalya'da, park edip, kapısını açık bırakan babasından sonra kamyonetten inerek, peşinden koşan Mehmet Furkan Acar (4), kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti. Oğlunu aracın altında görünce sinir krizi geçiren Ercan Acar (37), "Şimdi kendimi nasıl affedeceğim? Yandım ağabey" diyerek, gözyaşı döktü.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Kepez ilçesindeki Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde meydana geldi. Oğlu Mehmet Furkan Acar ile toptancı haline gelen Ercan Acar, park ettikten sonra sebze kasalarını düzeltmek için kamyonetten indi.
Bu sırada Mehmet Furkan, kamyonetin açık kapısından inip, babasının peşinden koşarken, İ.Ö.A.'nın kullandığı 07 AGF 690 plakalı kamyonun altında kaldı. Ercan Acar, oğlunu aracın altında görünce sinir krizi geçirirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.