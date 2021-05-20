'YANDIM AĞABEY'

Oğlunun cansız bedeni götürülürken, gözyaşı döken Ercan Acar, "Şimdi ben kendimi nasıl affedeceğim? Ben seni nasıl göremedim? Kurban olduğum Allah'ım beni çocuğumla imtihan etti. Süt kokulu bir oğlum vardı. Tek varlığımdı. Yandım ağabey, hiçbir şey ateşi kesmiyor" diyerek, gözyaşı döktü.