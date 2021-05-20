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    • Yaşam
    • 20.05.2021 23:38
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    • 20.05.2021 23:38
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    'da küçük çocuk tırın altında kaldı! Babasının feryadı yürekleri yaktı

    'da babası ile birlikte sebze haline giden 4 yaşındaki çocuk, kamyonetin içinde otururken bir anda arabadan inip babasının peşinden koşmaya başladı. Tam da o sırada yoldan geçmekte olan tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun babasının feryatları ise yürekleri yaktı.

    Antalya'da, park edip, kapısını açık bırakan babasından sonra kamyonetten inerek, peşinden koşan Mehmet Furkan Acar (4), kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti. Oğlunu aracın altında görünce sinir krizi geçiren Ercan Acar (37), "Şimdi kendimi nasıl affedeceğim? Yandım ağabey" diyerek, gözyaşı döktü.

    Kaza, saat 14.00 sıralarında, Kepez ilçesindeki Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde meydana geldi. Oğlu Mehmet Furkan Acar ile toptancı haline gelen Ercan Acar, park ettikten sonra sebze kasalarını düzeltmek için kamyonetten indi.

    Bu sırada Mehmet Furkan, kamyonetin açık kapısından inip, babasının peşinden koşarken, İ.Ö.A.'nın kullandığı 07 AGF 690 plakalı kamyonun altında kaldı. Ercan Acar, oğlunu aracın altında görünce sinir krizi geçirirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Mehmet Furkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Minik Mehmet Furkan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kamyon şoförü İ.Ö.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        'YANDIM AĞABEY'
        Oğlunun cansız bedeni götürülürken, gözyaşı döken Ercan Acar, "Şimdi ben kendimi nasıl affedeceğim? Ben seni nasıl göremedim? Kurban olduğum Allah'ım beni çocuğumla imtihan etti. Süt kokulu bir oğlum vardı. Tek varlığımdı. Yandım ağabey, hiçbir şey ateşi kesmiyor" diyerek, gözyaşı döktü.


        Acı haberle kaza yerine gelip, fenalaşan anne Şifa Acar'ı da yakınları teskin etmeye çalıştı. Acar, "Ne oldu benim yavruma, ne yaptınız?" diyerek, ağladı.

            ÖLÜME KOŞTUĞU ANLAR KAMERALARA YANSIDI
            Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Mehmet Furkan'ın kapısı açık kamyonetten inip, babasının peşinden koştuğu anlar yer aldı
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