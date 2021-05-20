SON DAKİKA: Dur ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Bekçinin bacağı koptu







BİR BEKÇİNİN BACAĞI DİZİNDEN KOPTU

Çarpmanın şiddetiyle denetim noktasındaki 2 bekçisi yola savruldu.

Kaçan otomobil ise caddedeki aydınlatma direğine de çarparak yaklaşık 200 metre sonra durdu. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.