SON DAKİKA: Dur ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Bekçinin bacağı koptu

Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında yaşandı.
Bağcılar'da devriye gezen polis ekipleri, Önder Çınar'ın kullandığı 34 JDD 85 plakalı otomobilden şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen sürücü, kaçtı.
DENETİM YAPAN BEKÇİLERE ÇARPTI
Bir süre polisten kaçmaya devam eden şüpheli, Küçükçekmece istikametine doğru aşırı süratli şekilde ilerledi. Şüpheli, 2. Hürriyet Caddesi'ne geldiği sırada denetim yapan gece bekçilerine çarptı.
BİR BEKÇİNİN BACAĞI DİZİNDEN KOPTU
Çarpmanın şiddetiyle denetim noktasındaki 2 bekçisi yola savruldu.
Kaçan otomobil ise caddedeki aydınlatma direğine de çarparak yaklaşık 200 metre sonra durdu. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.