SABAHA KADAR KIZININ CESEDİNİN YANINDA YATMIŞ

Öldürdüğü kızı Zeynep'i yatağına oğlu Ömer'in taşıdığını belirten Ayşe Vural, ifadesinde ayrıca şunları söyledi:

"Öldüğünden emin olunca oğlum Ömer Vural'a seslenip, 'Ablan bayılmış. Onu yatağına taşır mısın' dedim. Bunun üzerine gelip, Zeynep'i kucaklayarak yatağına yatırdı. Oğlum odadan çıktıktan sonra bir süre yanına uzandım. Sonra tekrar salona çıktım. Sonrasında eşim 23.00 sıralarında uyumak için odaya geçti. Ben de kızımın odasına geçerek üzerini çıkardım. Nemli bir bezle vücudunu temizledim. Sabaha kadar yanına uzanıp onunla konuştum. Sabah da eşim ve oğluma kahvaltı hazırladım. Onlar yediler. Ben bir şey yemedim. Sonrasında da eşim ve oğluma Zeynep'i öldürdüğümü söyledim ve 'Karakola gidiyorum' diyerek evden çıktım."

'UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU İÇİN BİZİ ÜZÜYORDU'

Olayın temel nedeninin uyuşturucu kullanan kızının kendilerine eziyet etmesi olduğunu da ifadesinde anlatan Ayşe Vural, "Kızım uyuşturucu bağımlısı olduğu için biz ailecek çok üzülüyorduk. Çok pişmanım ve üzgünüm" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşe Vural tutuklanırken, Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.