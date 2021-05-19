Türk Berber Şenol Erdoğan, "Sağlıklı saçlar parlak ve hacimlidir. Her bir teli kırıksız ve canlı görünür. Bir de nem tutabilme özelliği vardır, kolay şekil alır. Bu özelliklere sahip olan saçlara sağlıklıdır diyebiliriz. Saç teli sahip olduğu nemin büyük kısmını korteks adı verilen merkezinde tutulur.

Öyleyse sağlıklı bir saça sahip olmanın yolu korteksin güçlü olmasından geçiyor diyebiliriz. Ama sadece korteksin güçlü olması ile yetinemeyen saç telleri, üzerinde bulunan en dış kaplama tabakasının da sağlıklı olmasına ihtiyaç duyar. Bu tabaka hasarlı olursa saç dış etkenlerden zarar görebiliyor" sözleriyle sağlıklı saçın ne olduğu ve saç sağlığının nasıl bozulduğu hakkında açıklamalarda bulundu.

SAÇLARINIZI HER GÜN DEĞİL GÜN AŞIRI YIKAYIN

Sağlıklı saçlara sahip olmak sadece kadınların değil erkeklerin de en çok istediği şeylerden biri. Ama bu isteğe kavuşmak o kadar kolay değil. Özellikle dış etkenlere fazlasıyla maruz kalan saçların sağlıklı yapısını koruması oldukça güçtür. Ama yine de yapılabilecek pek şey ve alınabilecek pek çok önlem var. Berber King, Şenol Erdoğan bu önlemleri şöyle sıraladı:

Saçı her gün değil de gün aşırı yıkayın. Bu sayede saçın dış tabakasını şampuanların kimyasal etkilerine daha az maruz bırakırsınız.

Saçlarınızı düzenli aralıklarla en az altı haftada bir uçlarından kısalttırın. Böylece daha sağlıklı ve hızlı uzarlar.

Saç kurutma makinesi kullanmayın. Ama kullanmak zorundaysanız da orta ısıda ve en az 15 cm uzaktan kullanın. Kurutma esnasında makineyi sürekli hareket ettirin.

Perma, boya veya açma işlemi uygulanmış saçlarınız varsa sıklıkla besleyici bakım yapın. Çünkü bu işlemler saçın doğal yapısını bozar ve korteksine zarar verir. Açma işlemi ise saçı matlaştırır çünkü dış tabakayı zedeler.

Saçlarınız uzunsa arkadan öne doğru şampuanlayın. Mümkünse duş alarak yıkayın. Mutlaka krem kullanın ve kremi saç diplerinizden uzak tutun. Yoksa saç diplerini kaplar ve hava almasını engeller.

Saçlarınızı güneşten mutlaka koruyun. Saça en büyük zararı veren etkenlerin başında Güneş ışınları gelmektedir.

Kısa saçın bakımı çok daha kolay olmasına rağmen kimyasal işlem yapıldıysa onlarda bakıma fazlasıyla ihtiyaç duyar, unutmayın.

Havuzdan ve ya denizden çıktığınızda saçınızı kurumadan hemen yıkayıp kremleyin.

Uzman bir berbere ve ya kuaföre saç bakımınızı düzenli aralıklarla yaptırın."

Bunlara dikkat edildiğinde saç sağlığınız daha iyi olacağı konusunda garanti veren Berber King Şenol Erdoğan, eğer bir hastalık ve ya kalıtsal bir durum yoksa bu önerilerle sağlıklı saçlara sahip olmanın hayal olmadığını ifade ediyor. Siz de sağlıklı ve kıskanılan saçlara sahip olmak istiyorsanız bu çok da zor olmayan önerilere mutlaka kulak verin.